Российские бойцы отбили попытку украинских солдат высадиться на Алешкинский остров

ВСУ предпринимают новые усилия для того, чтобы закрепиться в островной зоне Днепра. Соединения ВС РФ из группировки «Днепр» пресекают такие попытки.

Об этом заявил представитель экстренных служб на территории Херсонской области. Противник понес при этом потери.

«В результате огневого поражения уничтожено две лодки и 10 боевиков ВСУ», - указал источник журналистам ТАСС.

Рядом с малым железнодорожным мостом неприятелю также было нанесено поражение, там было ликвидировано порядка 20 его солдат. В островной зоне удалось уничтожить вражеский 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом и боекомплектом.