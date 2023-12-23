Российские бойцы отбили семь атак ВСУ на купянском направлении и подбили два танка Leopard 2

Один из вражеских танков, поставленных Украине Германией, был уничтожен самоходной установкой «Мста-С», которой командовал сержант Владимир Лобаев.

Противник семь раз предпринял атаки на этом направлении. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Пять таких атак были предприняты в направлении Ивановки, Синьковки и озера Лиман.

«Мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад», - указал Зыбинский.

Его слова привело ТАСС. Еще две атаки были направлены на Терны и Жегловку. Они также были отбиты. Всего неприятель потерял два танка Leopard 2, два бронетранспортера М113, два миномета, четыре пикапа, гаубицу Д-20 и 55 своих военнослужащих.