Российские бойцы оттеснили части ВСУ от железнодорожной ветки рядом с Клещеевкой
Фото: [© Евгений Биятов/ РИА Новости]
Боевые действия южнее Артемовска оказались успешными для ВС РФ. Им удалось отодвинуть неприятельские подразделения от железной дороги.
Российская армия нанесла целую серию ударов по противнику, расположенному на юг от Артемовска. В итоге неприятелю пришлось бросить свои позиции и отойти. Об этом рассказал Ян Гагин, советник главы Донецкой народной республики.
«У Клещеевки нашим силам удалось оттеснить подразделения противника из района железной дороги», - указал он.
Его слова привело ТАСС. Гагин подчеркнул, что данный участок фронта, на котором удалось добиться успеха, является ключевым для южного фланга российской армии. Врагу был нанесен существенный ущерб как в технике, так и в личном составе.