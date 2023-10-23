Боевые действия южнее Артемовска оказались успешными для ВС РФ. Им удалось отодвинуть неприятельские подразделения от железной дороги.

Российская армия нанесла целую серию ударов по противнику, расположенному на юг от Артемовска. В итоге неприятелю пришлось бросить свои позиции и отойти. Об этом рассказал Ян Гагин, советник главы Донецкой народной республики.

«У Клещеевки нашим силам удалось оттеснить подразделения противника из района железной дороги», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Гагин подчеркнул, что данный участок фронта, на котором удалось добиться успеха, является ключевым для южного фланга российской армии. Врагу был нанесен существенный ущерб как в технике, так и в личном составе.