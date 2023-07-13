Российские бойцы перерезали автотрассу под Купянском, по которой снабжались украинские войска

Теперь часть автомобильной дороги Н26 Чугуев-Старобельск-Меловое находится под огневым контролем со стороны ВС РФ.

Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что на Купянском направлении российским подразделениям удалось добиться весомого успеха.

«В ходе маневренной обороны и успешных контратакующих действий в районе населенного пункта Новоселовское под контроль взят участок трассы», - сообщил он.

Слова эксперта привели РИА Новости. По его утверждению, с помощью этой дороги украинские солдаты раньше снабжали свои передовые части, а также вывозили в тыл раненых. Теперь все это будет сталкиваться с заметно большими трудностями, так как передвижение по бездорожью затруднено плохими погодными условиями.