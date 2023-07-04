Российские бойцы под Соледаром пресекли проникновение на свою территорию двух диверсионных групп

Украинские солдаты под покровом ночи пытались перейти через линию фронта, но были вовремя замечены и обстреляны.

Все участники диверсионно-разведывательных групп были отлично снаряжены и подготовлены, у них при себе находились самые современные средства слежения, но это им не помогло. Их сумели вовремя выявить при помощи беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщил Андрей Марочко.

«Противник в темное время суток двумя группами численностью до 15 человек попытался проникнуть на наши передовые позиции», - заявил подполковник Луганской народной республики в отставке.

После обнаружения по диверсантам открыли огонь из стрелкового оружия, и тем пришлось отойти к собственным позициям. При этом противник понес потери, часть групп была уничтожена.