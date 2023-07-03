Российские бойцы под Соледаром за ночь разгромили две группы украинских солдат

Противник пытался провести наступления, и под покровом ночи выдвигал своих бойцов на исходные позиции для атаки. Он был вовремя обнаружен, по нему нанесли мощные артудары.

Командир артиллерийского подразделения из 200-й бригады ВС РФ рассказал о событиях прошедшей ночи. По его утверждению, сначала разведка с помощью беспилотного летательного аппарата, вскрыла приближение врага к российским позициям. Украинские бойцы накапливались на передовой, чтобы с рассветом начать атаку.

«По нему было применено огневое поражение. Группа до 50 человек была уничтожена на 80 процентов», - заявил офицер.

Его рассказ привели РИА Новости. Прошло еще несколько часов, и украинцы попытались повторить это, но уже с более скромными силами. На этот раз артиллерийский удар пришлось наносить по группе в 20 человек. Большая часть этой группы также была уничтожена, а меньшая в панике отступила.