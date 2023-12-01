Российские бойцы под Угледаром отразили четыре атаки украинских войск

Во вражеских штурмах активно участвовали иностранные наемники. Некоторые из них были ликвидированы во время боя.

Об этом боевом эпизоде рассказал командир взвода мотострелков. Он лично возглавил один из оборонительных участков и вместе с шестью солдатами отбивался от наседающего неприятеля.

«При поддержке огня артиллерии и минометов в течение суток смог отбить четыре атаки превосходящих сил противника, нанеся ему поражение в живой силе и технике», - так отозвались о его действиях представители министерства обороны РФ.

Их слова привело ТАСС. По данным военных, в штурмах российских позиций были задействованы иностранные наемники. Несколько из них были убиты в ходе боя. Они находились в пикапах, которые уничтожили в бою российские военнослужащие.