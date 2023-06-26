Российские бойцы подавили на краснолиманском направлении тридцать позиций артиллерии ВСУ

Орудия и минометы группировки «Центр» на протяжении предыдущих суток вели активную контрбатарейную борьбу с противником.

Помимо этого, были подавлены два десятка минометных расчетов врага. Об этом заявил глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. По его утверждению, авиация не отставала от артиллеристов. Она сделала около сорока вылетов, во время которых наносила ракетно-бомбовые удары по неприятелю. Его рассказ привели РИА Новости.

В районе Серебрянского лесничества было вскрыто перемещение войск противника. Там передвигались части 63-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. По ним тут же был нанесен удар.