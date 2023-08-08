Российские бойцы пресекли две попытки ВСУ переправиться через Днепр

Они были предприняты в устье реки. ВС РФ уничтожили три лодки противника вместе с находившимися в них десантниками.

Украинские средства для форсирования Днепра были накрыты огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Об этом сообщил глава пресс-центра российской группировки «Днепр» Роман Кодрян.

«На херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра», - заявил он.

По его утверждению,которое привело ТАСС, вместе с тремя катерами погибло 15 украинских военнослужащих. Это произошло в районе островов Белогрудый и Борщевой. А в корабельном районе Херсона российские артиллеристы сумели уничтожить 120-миллиметровый миномет неприятеля вместе с его расчетом.