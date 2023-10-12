Российские бойцы пресекли очередную попытку ВСУ высадиться на остров Большой Потемкин

Украинские военные снова попытались высадиться на острове в Херсонской области и создать там свой плацдарм.

Эта попытка была блокирована огнем со стороны ВС РФ. Об этом сообщил представитель региональных экстренных служб. Его слова привело ТАСС.

«В результате огневого поражения уничтожено 2 лодки и 11 боевиков ВСУ», - заявил он журналистам.

Помимо этого огнем была накрыта одна из позиций противника в островной зоне. Было ликвидировано 8 солдат неприятеля, еще четверо получили ранения. В районе Антоновки удалось уничтожить вражескую машину, которая доставляла на передовую снаряды и патроны, а у Зимовника был взорван склад с боеприпасами.