Российские бойцы сильно осложнили жизнь противнику на Сватовском направлении

Они ведут периодически беспокоящий огонь, за счет чего украинцы буквально не могут высунуться из укрытий. Для ВСУ также очень затруднен подвоз грузов на передовую.

Военнослужащие из состава Западного военного округа рассказали, какова сейчас обстановка на линии фронта. По их утверждению, под российским огневым контролем находится несколько путей в украинском тылу, поэтому противник не может использовать дороги. Любая техника, которая появляется в поле зрения ВС РФ, тут же уничтожается.

«Мы дисциплинировали противника. Пожгли им несколько единиц техники, подорвали живую силу противника, и сейчас они вообще не вылазят», - заявил один из бойцов.

Слова бойцов привели РИА Новости. Доходит до того, что провиант и боеприпасы украинцам приходится доставлять на передовую пешком. Они ведут себя крайне осторожно, чтоб не подвергаться очередному удару с российской стороны.