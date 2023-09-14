На Торском выступе противник все еще пытается атаковать российскую линию обороны. По нему наносят ответные удары, противодействуя врагу любыми путями, и нанося ему большие потери.

Украинское командование приготовило к наступательным действиям в лесничестве подразделения 67-й механизированной бригады, а также части 12-й бригады спецназначения «Азов»*. По ним был нанесен превентивный удар артиллерией. Туда же были совершены вылеты штурмовой и армейской авиации. Это возымело действие, две украинских атаки были сорваны, враг понес заметные потери.

«Потери противника на данном направлении составили около 40 боевиков, уничтожена боевая бронированная машина», - заявил Александр Савчук, руководитель пресс-центра российской группировки «Центр».

Его слова привели РИА Новости. В то же время средствам ПВО удалось уничтожить в воздухе два украинских беспилотника.

*Признана террористической организацией и запрещена на территории России