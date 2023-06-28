Российские бойцы уничтожили на территории Херсонской области вражескую гаубицу и минометный расчет

Успеха добились соединения группировки «Днепр». Они накрыли огнем несколько позиций ВСУ, в результате чего неприятель понес заметные потери.

На херсонском направлении части ВС РФ продолжали наносить огневое поражение противостоящим подразделениям украинской армии, об этом сообщил журналистам ТАСС один из представителей экстренных служб данного региона. По его словам, было ликвидировано 24 солдата неприятельской армии, еще 14 получили ранения. Среди этих потерь – расчеты 120-миллиметрового миномета и гаубицы Д-20. Само орудие было уничтожено вместе с боекомплектом.

Вдобавок к этому, в районе островов Днепра были накрыты и потоплены лодки противника. А на каховском направлении под удар попали две вражеские позиции, которые были полностью уничтожены огнем.