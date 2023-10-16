Российские бойцы уничтожили под Купянском две роты противника

Налеты на вражеские позиции наносили боевые машины Ка-52, Ми-28, а также самолеты из состава оперативно-тактической авиации. Бомбами и ракетами они воздействовали на опорные пункты врага. Серьезные удары получили 14-я и 32-я механизированные бригады ВСУ, а также части территориальной обороны. Об этом сообщил руководитель пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Общие потери противника составили до двух рот живой силы, один танк, две боевые бронированные машины, два БПЛА, два пикапа», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Зыбинский добавил, что в результате контрбатарейной борьбы украинская армия потеряла самоходную установку «Гвоздика». Российские артиллеристы уничтожили ее точным огнем.