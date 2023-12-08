Российские бойцы уничтожили ручными огнеметами опорный пункт ВСУ на купянском направлении

Они подобрались вплотную к вражеским позициям и накрыли их огнем из РПО-А «Шмель».

Разведка засекла неприятельский опорник с воздуха, при помощи наблюдения с беспилотных летательных аппаратов. Укрепления были рассчитаны на занятие его взводом пехоты. После этого в дело вступили штурмовики из гвардейской танковой армии, входящей в группировку войск «Запад». Они выдвинулись как можно ближе к противнику.

«Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние и выстрелами из реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» уничтожили опорный пункт», - сообщили представители министерства обороны.

Их слова привело ТАСС. Вместе с опорным пунктом был уничтожен склад боеприпасов. У российских военнослужащих никаких потерь в личном составе не было.