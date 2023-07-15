Российские бойцы уничтожили три лодки ВСУ в Херсонской области при попытке переправы через Днепр

Украинские военные пытались форсировать реку в островной зоне рядом с селом Софиевка. ВС РФ пресекли эти поползновения.

Помимо лодок были ликвидированы экипажи этих высадочных средств. Об этом заявил один из представителей региональных экстренных служб.

«В результате огневого поражения уничтожено три лодки и 12 боевиков ВФУ», - привели это заявление журналисты ТАСС.

Помимо этого на Херсонском направлении российским военнослужащим удалось уничтожить гаубицу «Мста-Б», а также минометный расчет. На Каховском направлении была разгромлена позиция, которую занимало пехотное подразделение.