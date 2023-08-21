Российские бойцы уничтожили три украинские штурмовые группы в Запорожской области

ВСУ попытались атаковать село Вербовое, но их подразделения были ликвидированы во время стрелкового боя.

Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий. Он написал в своем микроблоге, чем закончилась для украинцев атака на населенный пункт с его северной стороны.

«Сегодня ночью противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны», - указал он.

После того, как противник приблизился, по нему был открыт стрелковый огонь, и все группы неприятеля были уничтожены. Помимо этого в лесополосе была обнаружена вражеская замаскированная реактивная система залпового огня «Град». По ней нанесли артиллерийский удар, артсистема была ликвидирована.