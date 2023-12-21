Российские бойцы уничтожили три вражеские лодки при попытке форсирования Днепра

Украинская армия продолжает свои вылазки на левый берег реки в Херсонской области для того, чтобы создать там плацдарм. ВС РФ успешно противостоят этим действиям.

В этом эпизоде отличились военнослужащие десантного подразделения, которые вели наблюдение за Днепром. Они вовремя засекли плавсредства, отчалившие от вражеского берега.

«После запуска FPV-дрона оператор обнаружил цель - моторную лодку украинских формирований, перевозившую по реке Днепр вооруженное подразделение ВСУ до пяти человек», - заявили представители министерства обороны.

Их слова привели РИА Новости. По этой моторке был нанесен успешный удар FPV-дроном. Вслед за первой лодкой последовала вторая, а затем и третья. Все они были уничтожены вместе со своими экипажами.