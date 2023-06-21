Российские бойцы уничтожили украинскую разведгруппу на запорожском направлении

После того как ДРГ ВСУ была вскрыта, по ней нанесли артиллерийский удар.

По рассказу главы пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, это произошло в районе населенного пункта Дорожнянки. Группа украинских бойцов была обнаружена с воздуха. На этом же направлении, рядом с селом Левадное, была отбита атака неприятеля. У врага были уничтожены несколько танков и боевых машин пехоты, поражено заметное количество солдат.

Офицер также рассказал о выдающемся поступке командира мотострелкового взвода старшего лейтенанта Анатолия Зуева. Он со своим подразделением попал в окружение, но смог вывести своих бойцов вместе с техникой из кольца. Он продолжал командовать, несмотря на ранение.

«Заняв выгодные рубежи, военнослужащие продолжили наносить огневое поражение по наступающим силам ВСУ», - утверждает Чехов.

Его слова привело ТАСС. В итоге противодействия взвода Зуева, украинцы были вынуждены прекратить наступательные действия и отойти на прежние позиции.