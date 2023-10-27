Российские бойцы уничтожили в Херсонской области четыре танка Leopard
Фото: [Стрингер/РИА Новости]
ВСУ предприняли массированную атаку бронетехникой на участке между Вербовым и Работиным. Это закончилось для них уничтоженными тяжелыми машинами.
Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о развернувшихся в минувшие сутки боях. Его слова привело ТАСС.
«В атаке было около 10 единиц тяжелой техники ВСУ. Это танки и БМП. Как минимум шесть единиц из них были Leopard», - указал он.
Затем по неприятелю был нанесен удар беспилотниками и тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». Украинская атака была отбита, а противник потерял при этом как минимум 4 танка немецкого производства.