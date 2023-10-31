Российские бойцы утопили три неприятельских лодки у острова Алешкинский

Помимо этого, там же было уничтожено скопление вражеских бойцов.

Об успехах, которые были достигнуты ВС РФ на херсонском направлении, рассказал представитель региональных экстренных служб. По его утверждению, артиллеристам удалось обнаружить три замаскированные лодки врага. По ним тут же был нанесен удар. Вместе с лодками под удар попало скопление войск неприятеля, из них погибло порядка десяти человек. Под Зеленовкой нашим бойцам удалось накрыть огнем вражеское орудие.

«Уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом, потери ВСУ в живой силе: четверо убиты и трое ранены», - сообщил осведомленный источник.

Его слова привели РИА Новости. А неподалеку от Качкаровки от артналета погибло 12 украинских солдат, вдобавок было уничтожено две единицы транспорта.