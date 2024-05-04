Российские бойцы водрузили триколор в селе Архангельское

Безопасность

Фото: [t.me/wargonzo]

Российская армия продолжает наступать на Авдеевском направлении и освобождать все новые населенные пункты.

По данным военкоров, бойцы батальона «Лавина» 132-й Горловской бригады водрузили флаг России в Архангельском.

Подразделения группировки «Центр» и 1-го Армейского корпуса продолжают зачищать окрестности и продвигаться вперед.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении очередного американского танка «Абрамс» на Авдеевском направлении.

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