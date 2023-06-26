Российские бойцы выдавливают ВСУ за Артемовском с их позиций

В этом процессе, который четко координируется, задействовано множество родов войск: разведка, танки, минометчики и так далее.

Первыми в дело вступают разведчики. Они засекают на переднем крае противника необходимые для поражения цели, такие как блиндажи, наблюдательные и командные пункты. Следом в дело вступают танкисты, которым сбрасываются координаты обнаруженных объектов. Об этом рассказали РИА Новости.

«Делаем расчеты и непосредственно производим работу с закрытых огневых позиций», - сообщил журналистам командир одного из танковых подразделений 150-й мотострелковой дивизии, которая входит в группировку «Южная».

После поражения целей неприятельская пехота начинает беспорядочно покидать линию обороны. Ей продолжают наносить урон при помощи автоматических гранатометов и 82-миллиметровых минометов. Передвижение врага фиксируется камерами беспилотников. Особенность работы таких минометов – их расчеты, дав небольшую серию выстрелов, тут же меняют позиции, не ввязываясь в контрбатарейную борьбу. Подобная тактика приводит к успеху. Неприятель отжимается от Артемовска все дальше и дальше.