Российские бойцы выжгли тяжелыми огнеметами опорный пункт противника под Новоселовским

Российская разведка при помощи наблюдения с воздуха установила, что рядом с этим населенным пунктом расположен неприятельский опорный пункт, при помощи которого враг контролирует прилегающую местность. На нем находилось порядка взвода пехоты, а также боевая машина Bradley американского производства. Об этом сообщил Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке.

«После передачи координат РХБЗ войскам было нанесено огневое поражение тяжелой огнеметной системой», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Как живая сила противника, так и бронемашина были уничтожены в результате удара «Солнцепека».