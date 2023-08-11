Российские бойцы взяли штурмом стратегически важный опорный пункт ВСУ рядом с Марьинкой

Он находится на окраине города Красногоровка. Тем самым ВС РФ заметно улучшили свое положение на переднем крае.

В этом месте расположен Красногоровский шахтный вентиляционный ствол, который принадлежит шахте «Трудовская». С этого места ВСУ контролировали все окрестности и затрудняли действия российских подразделений. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сведения, полученные от одного из бойцов-добровольцев.

«Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм. По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке», - заявил этот человек.

Перед штурмом опорный пункт был обработан артиллерией. Уже после артподготовки, которая подавила неприятельские огневые точки, штурмовые части подошли к этому месту и взяли его под свой контроль.