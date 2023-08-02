Российские бойцы за сутки отбили пять атак на Краснолиманском направлении

Штурмовые группы украинских механизированных бригад пытались атаковать оборонительную линию ВС РФ. По ним были нанесены удары артиллерией и авиацией.

В итоге противник откатился на прежние позиции. Об этом заявил глава пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савченко. Это произошло в районе Серебрянского лесничества, а также на Торском участке.

«Отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ», - сообщил он.

Его слова привело ТАСС. Савчук добавил, что возле населенных пунктов Червонопоповка и Крамазиновка, которые находятся на территории Луганской народной республики, части ВС РФ сами предприняли наступательные действия. Они захватили семь опорных пунктов украинских войск. Противник потерял больше ста солдат убитыми, уничтожены три пикапа и боевая бронированная машина.