Неприятель был контратакован подразделениями ВС РФ, причем очень успешно. Враг не просто был отброшен, он даже потерял свои прежние позиции.

Об этом сообщил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его утверждению, украинские солдаты пытались атаковать на территории Запорожской области по направлению на Новопрокоповку и Вербовое. Сначала они получили отпор, а затем российские солдаты погнали противника в обратном направлении.

«Наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага «Солнцепеками» и захватив несколько опорных пунктов противника», - указал Рогов.

Его слова привели РИА Новости. Помимо этого контратаки были совершены и на времевском направлении, поблизости от деревень Полтавка и Приютное.