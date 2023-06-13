Российские бойцы захватили у украинцев несколько танков Leopard
Фото: [© Стрингер/РИА Новости]
Они достались россиянам неповрежденными, у некоторых из них даже работали двигатели.
Информацию об этом в своем микроблоге разместило министерство обороны РФ. Удачи удалось добиться на запорожском направлении. Российские подразделения настолько стремительно атаковали части ВСУ, что украинские танкисты предпочли сбежать с поля боя в пешем порядке. Они бросили полностью боеспособную технику, которую получили с Запада.
Вдобавок к танкам, ВС РФ заполучили несколько боевых машин пехоты Bradley, которые достались бойцам точно так же, как и «Леопарды».