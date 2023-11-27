Российские бойцы захватили украинский опорный пункт под Артемовском

Опорный пункт был обнаружен разведкой при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказало ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны РФ. Укрепления, расположенные в лесопосадке на север от Артемовска, были заняты вражеским подразделением. Поэтому было решено нанести по ним артиллерийский удар, вслед за которым провести штурм.

«Штурмовой отряд Ивановских десантников осуществил захват и зачистку опорного пункта ВСУ», - сообщили представители военного ведомства.

Часть неприятельских солдат была ликвидирована, другие вражеские бойцы бросили позицию и отступили. Четыре украинских солдата были взяты в плен.