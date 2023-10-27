Российские части ликвидировали на южнодонецком направлении около сотни бойцов противника

По врагу удары наносили как артиллеристы, так и летчики. Боевые вылеты совершала армейская и оперативно-тактическая авиация.

О том, как вели боевые действия подразделения российской группировки «Восток» рассказал руководитель ее пресс-центра Олег Чехов.

«Потери противника составили до 100 боевиков и автомобильная техника», - озвучил он ущерб, который был нанесен неприятелю.

Его слова привело ТАСС. По утверждению Чехова, интенсивному воздействию подвергались 72-я механизированная и 58-я мотопехотная бригады, а также 128-я бригада территориальной обороны украинской армии.