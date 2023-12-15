Российские части нанесли удар по противнику под Работино во время попытки его ротации

Разведчики вовремя выявили переброску свежих солдат к передовой, и передали координаты артиллеристам.

При помощи беспилотника разведывательному подразделению удалось выявить попытку ротации украинских войск на передовой. Бойцам удалось засечь заметное скопление живой силы противника. Они немедленно передали собранные данные в пункт управления артиллерией. Об этом рассказали представители министерства обороны. По вражеским позициям последовал артиллерийский удар, который нанес противнику заметные потери.

«В результате совместной работы разведподразделения и расчетов ствольной артиллерии потери противника составили два автомобиля и до 35 военнослужащих погибшими и ранеными», - заявили представители военного ведомства.

Их слова привело ТАСС. Артналет совершали расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б», а разведчики с помощью БПЛА корректировали их огонь.