ВС РФ освободили в ДНР Терны и Нескучное

Российская армия на протяжении последних суток с 13 по 14 января освободила сразу два населенных пункта в Донецкой Народной Республике — Терны и Нескучное. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Министерства обороны РФ. Успеха удалось достичь подразделениям, которые входят в группировку войск «Запад». Они своими решительными действиями добились освобождения села Терны.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное», — добавили военные.

В Минобороны добавили, что ВСУ ночью нанесли удар по Брянской области. Они выпустили по региону шесть ракет ATACMS, шесть ракет Storm Shadow и 31 беспилотник. Все эти боеприпасы были перехвачены средствами ПВО, на земле никто не пострадал.

Ранее появились сведения, что удар, нанесенный ВСУ по российским регионам в ночь на 14 января, стал самым мощным в текущем году. По территории РФ было выпущено более 200 дронов.