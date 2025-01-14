Российская ПВО перехватила за ночь более 200 беспилотников ВСУ

Над российскими регионами в ночь на 14 января было перехвачено более 200 украинских БПЛА. Такие данные появились у телеграм-канала SHOT.

На протяжении истекшей ночи над российской территорией было нейтрализовано более 200 дронов украинской армии. Это стало самой мощной атакой на протяжении нового 2025 года. Помимо беспилотников, было сбито пять ракет ATACMS производства США.

«В атаках принимали участие беспилотники PD-2, «Бобер», «Лютый», UJ-22», — указал микроблог.

Татарстан стал одним из регионов, который подвергся ночному нападению. Воздушная тревога была объявлена в Нижнекамске, там закрыли местный аэропорт и начали эвакуацию работников промышленного предприятия «Танеко». Над Альметьевском было перехвачено два БПЛА, которые сделали попытку атаковать нефтепрокачивающую станцию.

Ранее уже сообщалось, что ВСУ выпустили только по Орловской области 17 дронов за ночь. Все они были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. Пострадавших людей и зданий на земле не отмечено.