Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ неподалеку от Артемовска

О боевом эпизоде рассказали в министерстве обороны. Для начала по опорнику неприятеля был нанесен мощный артиллерийский удар. Только после этого в атаку пошли десантники, которых прикрывали бронетехника и орудия.

«Десантники прицельным огнем из стрелкового оружия, а также огнем из РПГ-30 и РПГ-26 подавили сопротивление противника, захватили опорный пункт ВСУ и закрепились на нем», - сообщили представители военного ведомства.

Их слова привело ТАСС. Противник, пытавшийся защищать этот укрепленный пункт, был уничтожен.