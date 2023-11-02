Российские десантники уничтожили под Артемовском украинскую машину

Разведывательная группа обнаружила движение автомобиля неприятеля. Она уничтожила его вместе с перевозимыми солдатами противотанковой ракетой.

Костромские десантники занимали позицию на окраине города. Им удалось засечь машину ВСУ, которая перевозила украинских военнослужащих. Об этом сообщили представители министерства обороны РФ.

«Для уничтожения был задействован расчет ПТРК «Корнет» гвардейского Костромского полка ВДВ», - заявили они.

Их слова привело ТАСС. Противотанковая ракета была запущена с крыши многоэтажного здания, она уничтожила цель, которая находилась на удалении в 5 километров, прямым попаданием. Сразу после поражения машины расчет покинул место стрельбы, чтобы не попасть под ответный огонь.