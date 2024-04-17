Российский «танк-черепаха» спокойно заехал в центр Красногоровки под огнем противника

Российский «танк-черепаха» спокойно завез десантников в центр Красногоровки в ДНР и уехал обратно, сообщает военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

Усиленный металлическими листами и снабженный средствами РЭБ танк проехал в населенный пункт под массированным огнем артиллерии и беспилотников противника. Высадив десант, боевая машина причудливой конструкции тем же маршрутом вернулась на базу.

Эксперт-русофоб отмечает, что раньше над таким танком успели посмеяться в пабликах, но «это совсем не смешно». Репке задается вопросом, где же были украинские «захистники».

Ранее эксперт Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ заранее отвели тяжелую технику от населенных пунктов Невельское и Красногоровка из-за боязни ее потерять.