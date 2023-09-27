Они намеренно «не замечали» действия неприятеля, который выдвигался вперед. Российские бойцы дождались, пока украинцы подтянут свои силы, и тогда уже ударили по ним.

Боевой эпизод под Клещеевкой произошел еще в конце августа. В нем приняло участие добровольческое подразделение «Эспаньола», которое состоит из футбольных фанатов. Добровольцы своим бездействием провоцировали украинских солдат на движение вперед.

«В районе Курдюмовки позволили противнику подойти в район кладбища, там организовать свой НП», - рассказал заместитель командира этой части.

Его слова привели РИА Новости. Только когда противник уже окончательно потерял осторожность, дооборудовал наблюдательный пункт и подвез туда боеприпасы, по этому месту артиллерия нанесла свой массированный удар. По утверждению военного, такая хитрость применялась неоднократно. Неприятелю давалась возможность оборудовать свои позиции, завезти необходимые припасы и ресурсы, а затем все это перемешивалось с землей огнем нашей артиллерии.