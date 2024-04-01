Российские FPV-дроны адаптируют к боям в городах во избежание «лунных пейзажей»

Отечественные FPV-дроны будут адаптированы под условия боев в городской обстановке. Соответствующее заявление сделал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Как сообщил эксперт, специалисты ЦКБР уже занимаются разработкой новой линейки БПЛА для ведения боев в городских условиях. В частности, речь идет о дронах, которые могли бы функционировать внутри зданий, уточнил Кузякин.

Он подчеркнул, что для таких требований, аппарат должен быть легким и маневренным. Более того, его габариты должны позволять ему пролететь через буквально дырку в доме, и так, чтобы не потерять связи с пилотом, уточнил эксперт.

Кузякин также отметил, что в перспективе такая разработка должна помочь в избежании «лунных пейзажей» и случаев сноса гражданской инфраструктуры в ходе боевых действий.