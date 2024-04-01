Российские FPV-дроны адаптируют к боям в городах во избежание «лунных пейзажей»
Фото: [unsplash.com]
Отечественные FPV-дроны будут адаптированы под условия боев в городской обстановке. Соответствующее заявление сделал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин, его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Как сообщил эксперт, специалисты ЦКБР уже занимаются разработкой новой линейки БПЛА для ведения боев в городских условиях. В частности, речь идет о дронах, которые могли бы функционировать внутри зданий, уточнил Кузякин.
Он подчеркнул, что для таких требований, аппарат должен быть легким и маневренным. Более того, его габариты должны позволять ему пролететь через буквально дырку в доме, и так, чтобы не потерять связи с пилотом, уточнил эксперт.
Кузякин также отметил, что в перспективе такая разработка должна помочь в избежании «лунных пейзажей» и случаев сноса гражданской инфраструктуры в ходе боевых действий.