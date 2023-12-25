Российские «Грады» разгромили скопление украинской техники у Серебрянского лесничества

В этом эпизоде отличились расчеты реактивных систем залпового огня «Град» одного из мотострелковых полков. Они втайне для противника прибыли на огневую позицию, первым же пристрелочным снарядом поразили скопление неприятеля, после чего открыли по нему беглый огонь.

«Расчеты уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества», - заявили по этому поводу представители министерства обороны.

Их слова привели РИА Новости. По рассказу самих артиллеристов, они регулярно проводят такие артналеты. Сразу после стрельб боевые машины уходят со своих позиций. Когда через 10-14 минут враг открывает ответный огонь, то РСЗО «Град» уже находятся далеко от того места.