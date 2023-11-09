Российские «Грады» уничтожили группу украинской пехоты севернее Артемовска

Бойцы ВСУ занимали населенный пункт, но прибывшие к месту реактивные системы залпового огня ВС РФ отработали по этому месту и зачистили его.

Об этом боевом эпизоде рассказали сотрудники министерства обороны России. По их утверждению, воздушная разведка выявила неподалеку от Артемовска большое количество пехоты противника. Эту информацию она передала Костромскому артиллерийскому полку. Машины из его состава выдвинулись на исходные позиции и нанесли свой удар.

«Наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров», - рассказали военные об эффекте огня таких систем.

Эти слова привело ТАСС. В результате артналета группа украинской пехоты, засевшая в одном из населенных пунктов, была полностью уничтожена.