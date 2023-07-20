Российские хакеры опубликовали маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту

Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли быть запущены беспилотные катера, в ночь на 17 июля атаковавшие Крымский мост.

По данным хакеров, в подготовке теракта могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Для управления катерами могло участвовать и третье судно, которое дрейфовало в прямой видимости Крымского моста.

Также RaHDit сделала доступными данные на 1700 сотрудников СБУ и 2000 украинских военных.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что с четверга все суда, направляющиеся в сторону Украины, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. Нарушители будут задерживаться и конвоироваться в Севастополь.