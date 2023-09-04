Российские хакеры получили данные на выехавших в Прибалтику украинцев

Собеседник агентства сообщил о мощной хакерской атаке на компьютерную инфраструктуру Польши и Прибалтики, которая парализовала работу финансовых и государственных органов в этих странах.

Отдельно он отметил, что в базе данных МВД Литвы в отдельную папку «были сложены все граждане Украины», прибывшие в страну после начала СВО. Хакер убежден, что эти данные собираются для того, чтобы отправить обратно мужчин призывного возраста.

Ранее сообщалось, что Польша может выслать на Украину беженцев, уклоняющихся от службы в ВСУ.