Инженерные части из состава 6-й общевойсковой армии активно занимаются разминированием территорий. Они уже проделали несколько проходов перед передовыми позициями на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на рассказ представителей министерства обороны.

Местность в зоне боевых действий усеяна минами советского производства, а также различными боеприпасами, установленными на неизвлекаемость.

«Работа очень важная. Зачастую инженерам приходится работать на переднем крае на удалении до 300-400 м от противника. Все успешно либо снимаем, либо уничтожаем накладными зарядами», - описал работу командир инженерно-саперного взвода.

Разминированию уже подверглись несколько проходов впереди российской полосы обороны. Особенно много работы саперам в зоне бывших укреплений ВСУ. Там установлено большое количество мин-ловушек, которые выглядят внешне вполне безобидно: различные личные вещи, радиостанции, магазины от стрелкового оружия и так далее.

Ранее минобороны РФ рассказало о подвиге танкового батальона капитана Алибекова. Часть под его командованием сумела отбить неприятельский штурм, нанеся противнику серьезные потери.