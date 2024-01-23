Минобороны РФ рассказало о подвиге танкового батальона капитана Алибекова

Капитан Али Алибеков с батальоном танков сумел отразить вражескую атаку благодаря своим умелым действиям. Противник понес большие потери и не смог прорвать российскую линию обороны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова военных из министерства обороны.

Неприятель вел систематический огонь по переднему краю. Несмотря на это, Алибеков сумел грамотно распределить вверенные ему войска на всех вероятных направлениях движения украинских штурмовых частей. Благодаря этому, российские военные сумели отбить контрнаступление ВСУ, нанеся им значительные потери.

«Танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника, уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники», - рассказали представители военного ведомства.

Ранее появились сообщения, что российские подразделения после продвижения вперед вышли на окраину Авдеевки. Штурмовые группы взяли под свой контроль улицы Спортивная и Чернышевского. Неприятель спешно выстраивает новые укрепленные пункты, ВС РФ продолжают свое наступление.