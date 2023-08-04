Российские корабли отбили атаку на военно-морскую базу в Новороссийске

В ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку атаки двумя катерами-дронами военно-морской базы в Новороссийске, сообщили в Минобороны России.

Оба беспилотника были обнаружены и расстреляны кораблями, осуществлявшими охрану внешнего рейда порта Новороссийска.

Взрывы произошли в районе мыса Мысхако.

В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что повреждений инфраструктуры не последовало. Продолжается загрузка нефтью пришвартованных в порту танкеров.