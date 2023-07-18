Российские летчики нанесли удар полутонными бомбами по украинским позициям в ДНР

Во время налета были использованы управляемые боеприпасы УПАБ-500. Вес такой бомбы превышает 500 килограммов. Об этом заявил глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Вертолетами армейской авиации группировки нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Курдюмовки и Клещеевки», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. В то же время ракетными войсками были уничтожены несколько целей. Среди них склад боеприпасов, места расположения 53-й механизированной и 3-й горно-штурмовой бригад, а также один из пунктов базирования Службы безопасности Украины.