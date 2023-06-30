Российские летчики нанесли удары по пунктам дислокации четырех бригад ВСУ

Авиаудары были нанесены на александро-калиновском, лисичанском и соледаро-артемовском направлениях. На них ракетами и бомбами было поражено множество объектов в местах размещения подразделений этих бригад. Об этом сообщил Вадим Астафьев, руководитель пресс-центра группировки «Юг». На авдеевском направлении российские бойцы сумели сорвать атаку противника. Под Крутой Балкой штурмовая группа 110-й механизированной бригады пыталась предпринять наступательные действия, но была вовремя остановлена огнем. Рассказ Астафьева привело ТАСС.

Артиллеристы также отличились. Они вели контрбатарейную борьбу рядом с Белогоровкой и Красногоровкой. Ими было уничтожено три украинских миномета калибром в 120 миллиметров и два автомобиля, подвозивших боеприпасы. Неподалеку от Артемовска скопление пехоты неприятеля получило серьезный удар от тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».