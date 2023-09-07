Российские летчики нанесли удары по украинской армии сразу на пяти направлениях

По частям ВСУ были нанесены ракетно-бомбовые удары. Особенно досталось 118-й бригаде территориальной обороны. У нее налеты с воздуха получили два опорных пункта и два места временной дислокации подразделений. Об этом рассказал Георгий Минесашвили, руководитель пресс-центра группировки «Юг». Его сообщение привели РИА Новости.

По его словам, данная бригада получила мощные авиаудары в районе населенных пунктов Новый и Южный. А в Миньковке и Резниковке было уничтожено два украинских танка. Их поразили дроны-камикадзе «Ланцет». Артиллеристами были подбиты три неприятельских орудия различного калибра, а также четыре миномета.