Российские летчики-штурмовики разгромили украинский опорный пункт на краснолиманском направлении

Они вышли к цели на крайне малой высоте и ударили по ней осколочно-фугасными ракетами.

Об этом рассказало министерство обороны РФ. Самолеты зашли на опорный пункт на высоте всего в 20 метров, идя вдоль рельефа местности на скорости в 800 километров в час. Благодаря этому они остались незамеченными для неприятельской ПВО. Затем они совершили пуск ракет.

«Экипажи штурмовиков Су-25СМ ЦВО выполнили боевую задачу по уничтожению опорного пункта ВСУ», - сообщили в военном ведомстве.

Рассказ военных привело ТАСС. После удара летчики отработали маневр уклонения от вражеского огня, затем они вернулись на свой аэродром.