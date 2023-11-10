Российские летчики уничтожили четыре вражеских командных пункта на краснолиманском направлении

Артиллерия и авиация на протяжении истекших суток активно воздействовали на противника на данном участке фронта.

Об успехах российской группировки «Центр» рассказал глава ее пресс-центра Александр Савчук. По его утверждению, бомбардировщики нанесли удары сразу по четырем неприятельским командно-наблюдательным пунктам в районе Серебрянки.

«Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации поражены восемь районов скопления живой силы и техники противника», - добавил он.

Его слова привели РИА Новости. Потери ВСУ составили порядка 160 человек и большое количество техники: три танка, 4 автомобиля, столько же бронированных машин и две гаубицы западного производства калибром 155 миллиметров.